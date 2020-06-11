شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 4 طائرات عسكرية تركية من طراز C 130 في مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميليشيا الوفاق الليبية، اليوم الخميس، عن أن تركيا أعلنت اليوم عن فتح جسر جوي مع ليبيا، منوهة بأن 4 طائرات عسكرية تركية من نوع C 130 هبطت في مصراتة، وتحمل دعما لوجستيا، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية الليبية، الرائد طارق الخراز، كشف أن القوات المسلحة الليبية كان لها دورا كبيرا فى بسط الأمن والسلامة فى شرق وجنوب ليبيا، موضحا أن ذلك دفع أبناء المنطقة الغربية لمطالبة الجيش الوطنى لدخول طرابلس لتحريرها من قبضة الميليشيات التى تسيطر على أموال الشعب الليبى.

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وأكد الخراز فى حديث بالفيديو لبرنامج ملفات ساخنة عبر لايف ”الخليج 365”، أن تحرك الجيش الليبى لطرابلس جاء استجابة لنداء الشعب، مشيرا إلى أن تركيا تحاول احتلال التراب الليبى عبر نقل مرتزقة سوريين ونقلهم إلى طرابلس، بالإضافة للتدخل الطيران التركى المسير فى ليبيا.

وأشار الخراز إلى أن القوات المسلحة الليبية لم تنكل أو تهجر أى مواطن ليبى بعد سيطرتها على مدن المنطقة الغربية خلال التقدم لتحرير طرابلس، متهما الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين بارتكاب جرائم بشعة ضد الإنسانية بحق المدنيين فى بنى وليد وقصر بن غشير وترهونة والأصابعة والسبيعة ونسمة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية أن الميليشيات المسلحة ارتكب مجازر فى مدينة ترهونة واستهدفت المنازل ودمرتها بشكل كامل، منتقدا الموقف الصامت للمحكمة الجنائية الدولية أو المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تدافع عن مدينة سرت بدعم من أهالى المدينة رافضين تقدم الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين والأتراك.