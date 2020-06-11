لليوم الثامن على التوالى ..تونس "صفر" إصابات جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن عدم تسجيل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي، بحسب وكالة "واس".
وأوضحت فى بيان، أن العدد الإجمالى للمصابين مستقر فى حدود 1087، و 989 حالة شفاء، و 49 حالة وفاة ، و 49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهى بصدد المتابعة.
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