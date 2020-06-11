ضبط 11 مركبة بدون لوحات في حملة مرورية موسعة شرق الرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: احتجز “مرور الرياض” 11 مركبة بدون لوحات شرق العاصمة، في إطار حملة مرورية لتصحيح التجاوزات الخاطئة ورفع مستوى الضبط المروري في العاصمة. وأسفرت الحملة، التي تم تنفيذها خلال اليومين الماضيين، عن ضبط وحجز 11 مركبة بدون لوحات شرق العاصمة الرياض، وضبط المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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