شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدن سجلت أعلى حرارة في المملكة.. تجاوزت 46 درجة مئوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت ثلاث مناطق في المملكة، اليوم الخميس 11 يونيو 2020، أعلى درجات حرارة حيث تجاوزت الـ 46 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الدمام سجلت أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة مئوية، تلتها كل من مدينة الأحساء بـ 46.9 درجة ثم القيصومة بـ 46.8 درجة مئوية.

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كما سجلت كل من مدن عرفات 45 درجة، ورفحاء 44.8 درجة، والرياض 44، والقصيم وشرورة والمدينة ووادي الدواسر 43 درجة مئوية.