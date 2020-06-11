شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد ٣٢٥ مسجداً مسانداً لإقامة صلاة الجمعة بـ «المدينة» ومحافظاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة (٣٢٥) مسجداً مسانداً تمت تهيئتها لإقامة صلاة الجمعة فيها بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

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وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ وجب بن علي العتيبي أنه حرصاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على سلامة المصلين جاءت توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله- بالتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، فقام فرع الوزارة في المدينة بالعمل على زيادة أعداد المساجد المهيأة لإقامة صلاة الجمعة زيادة على ما أُضيف في الجمعة السابقة.

وأضاف أنه انطلاقاً من التعاون الفعال والمستمر مع القطاعات الحكومية والخاصة كافة بمنطقة المدينة المنورة تم التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة بالفرق التطوعية والمؤسسات الأهلية لمساندة منسوبي فرع الوزارة بالمدينة قبل صلاة الجمعة وأثناءها وبعدها للعمل على إرشاد وتوعية المصلين ومرتادي الجوامع والمساجد لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل الدولة رعاها الله لمنع تفشي فايروس كورونا.

وعن الأوقات المحددة لدخول المصلين للجوامع والمساجد لصلاة الجمعة أكد الشيخ وجب العتيبي أنه تم التأكيد على جميع منسوبي المساجد بفرع الوزارة في المدينة والإدارات التابعة له في المحافظات بضرورة فتح المساجد والجوامع قبل الصلاة بأربعين دقيقة وإغلاقها بعد انقضاء الصلاة بعشرين دقيقة.