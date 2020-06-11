شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تبدأ تسجيل «الاختبار التحصيلي» بالمقرات للفترة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، بدأ التسجيل في الاختبار التحصيلي بالمقرات للفترة الثانية لجميع خريجي ثالث ثانوي، اليوم الخميس.

وأوضحت الهيئة، أن التسجيل يستمر إلى السبت 13 / 6 / 2020م الساعة 4 مساءً، لمن لم يتمكن من دخول الاختبار الفترة الأولى، ولم يسجل للاختبار عن بعد في الفترة الثانية من خلال الرابط التالي (اضـــغط هـــنا).

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يذكر أن الاختبار التحصيلي يهدف إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية سواء في التخصصات العلمية أو التخصصات النظرية.

كما يهدف اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمواد العلمية التي تم تدريسها في الصفوف الثلاثة في المرحلة الثانوية وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات.

وبالنسبة لاختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية، فيستهدف قياس مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم النظري من المرحلة الثانوية حيث تركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية الآتية: الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا.