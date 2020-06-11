الصحة المصرية تنشر مصادر طبيعية لفيتامين "سي" و"أ" لتقوية المناعة

قالت الدكتورة هبة حسين، إخصائي الصحة العامة والتغذية، إن هناك عددا من الفيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس "كورونا المستجد".

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وأوضحت أن فيتامين "سي" يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي والفواكه كالفراولة والجوافة والبرتقال واليوسفي.

وأضافت أن فيتامين "أ" يعمل على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري، على أن تتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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وأضاف رئيس الحكومة: "اعتباراً من منتصف يونيو/حزيران المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".

وأعلنت اليوم الحكومة المصرية، تخفيف إجراءات الحظر في مصر وإعادة جزئية للسياحة والطيران ودراسة إعادة فتح دور العبادة.

بينما قررت استمرار حظر حركة المواطنين من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من يوم الأحد 14 يونيو/ حزيران.