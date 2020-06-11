شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: الطواقم الطبية في الكويت تتعرض إلى ضغوط ومساومات سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن الطواقم الطبية في الكويت تتعرض إلى سلسلة من الضغوط التي تضعها في أتون حرب نفسية، لا سيما بعد رفض وتعطيل الجهات الرقابية الكويتية لطلبات وزارة الصحة بشراء اللوازم الطبية وأدوات الحماية الشخصية التي تقيهم الإصابة في الحرب على كورونا.

وبحسب الصحيفة انتقدت مصادر صحية تعطيل ديوان المحاسبة الكويتى للتعاقدات التي طلبتها وزارة الصحة لتوفير المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية اللازمة لطواقم لمواصلة معركتها في مكافحتها وباء كورونا.

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وحذرت المصادر من بقاء تلك الطواقم من دون شراء احتياجاتها لمدة 3 أشهر، بسبب الضغوط السياسية التي مورست لتعطيل الطلبيات، وأقحمت الفريق الطبي في مهاترات سياسية هو في غنى عنها.

ووفقا للصيحفة باتت معظم مستشفيات الصحة خاوية من معدات الحماية الطبية، وفق المصادر، ما يعني أن التوصيات الصادرة بسرعة حسم الأمر سواء بالموافقة أو بالرفض لم تؤخذ بعين الاعتبار، وأن الأمور ستطول أكثر. والمتوقع وفق المصادر استمرار الأزمة في ظل البطء في اتخاذ الإجراءات، وبعد أسابيع سنصل إلى مرحلة «صفر معدات» في مخازن الصحة، ما لم يحدث تدخل حكومي من أعلى مستوى.

وقالت الصحيفة الكويتية أن اطباء قد أبدوا استياءهم من إقحامهم في حسابات سياسية، رغم أنهم أطباء يمارسون مهنتهم بدوافع إنسانية وطبية بعيداً عن إخضاع الأمور لتكسبات سياسية.

والمتوقع وفق مصادر كويتية لصحيفة القبس، استمرار الأزمة في ظل البطء في اتخاذ الإجراءات، وبعد أسابيع سنصل إلى مرحلة «صفر معدات» في مخازن الصحة، ما لم يحدث تدخل حكومي من أعلى مستوى.