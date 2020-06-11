شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تربط مساهمتها فى إعادة إعمار سوريا بخروج الإيرانيين منها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية، مساهمتها في إعادة إعمار سوريا بخروج الإيرانيين منها، وقال براين هوك المبعوث الأمريكي لإيران لقناة العربية: لا نريد أن نرى نسخة من حزب الله على حدود السعودية، مشيرا إلى أن سياسة واشنطن تجاه إيران أضعفتها وأثرت على دعمها لحزب الله.
وكشف بروك، عن أن إيران تزود حزب الله اللبناني بـ 70 % من ميزانيته، والولايات المتحدة الأمريكية تضغط لوقف أي تمويل إيراني للحوثيين، مضيفا بأن البؤس الذي سببه النظام الإيراني لشعبه يسببه حزب الله للبنانيين.
وأعرب المبعوث الأمريكي لإيران عن سعداته بنتائج العقوبات التي فرضناها على إيران ، والتى تعتمد على 3 محاور رادعة، مشددا على أن الشعب الإيراني لا يستحق الانتخابات المزيفة التي يجريها النظام .
وحول الشروط التى وضعتها الولايات المتحدة للتفاوض المباشر مع إيران، قال: وزير الخارجية مايك بومبيو وضع شروط التفاوض مع إيران .
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