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الولايات المتحدة تربط مساهمتها فى إعادة إعمار سوريا بخروج الإيرانيين منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية، مساهمتها في إعادة إعمار سوريا بخروج الإيرانيين منها، وقال براين هوك المبعوث الأمريكي لإيران لقناة العربية: لا نريد أن نرى نسخة من حزب الله على حدود ، مشيرا إلى أن سياسة واشنطن تجاه إيران أضعفتها وأثرت على دعمها لحزب الله.

وكشف بروك، عن أن إيران تزود حزب الله اللبناني بـ 70 % من ميزانيته، والولايات المتحدة الأمريكية تضغط لوقف أي تمويل إيراني للحوثيين، مضيفا بأن البؤس الذي سببه النظام الإيراني لشعبه يسببه حزب الله للبنانيين.

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وأعرب المبعوث الأمريكي لإيران عن سعداته بنتائج العقوبات التي فرضناها على إيران ، والتى تعتمد على 3 محاور رادعة، مشددا على أن الشعب الإيراني لا يستحق الانتخابات المزيفة التي يجريها النظام .

وحول الشروط التى وضعتها الولايات المتحدة للتفاوض المباشر مع إيران، قال: وزير الخارجية مايك بومبيو وضع شروط التفاوض مع إيران .

 

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