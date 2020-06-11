شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى ينفى وجود قوات أجنبية أو قواعد عسكرية فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن "تونس رفضت في السابق ولازالت ترفض استعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية".
وأوضح أن "الموقف التونسي من الملف الليبي واضح وينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا".
وأشار إلى أن "الجيش التونسي على أهبة الاستعداد لكل الطوارئ، داعيا إلى مزيد تدعيم قدرات الجيش والإحاطة بالجنود والرفع من معنوياته".
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