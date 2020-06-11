شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: وصول 300 طبيب وممرض وفنى من العالقين فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الصحة الكويتية، في إعادة اول دفعة من الكوادر الصحية العاملين لديها العالقين في الخارج؛ حيث وصل إلى البلاد 300 شخص من الجنسية الهندية، من الأطباء والممرضين والفنيين، الذين كانوا عالقين في الهند، على أن يتم إعادة دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وقامت الأجهزة المختصة بوزارة الصحة الكويتية، بفحص الكوادر الصحية القادمة من الهند في المطار، عبر أخذ مسحات طبية لهم، ونقلهم لسكن مخصص لهم في مدينة جابر الأحمد. وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد طلبت من مديري جميع المستشفيات الحكومية الأسبوع الماضي، تقديم كشوف بأسماء الأطباء والممرضين والفنيين الوافدين العالقين في الخارج أو في دولهم؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادتهم، خاصة في ظل استنفار المنظومة الطبية الكويتية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة، و609 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات إلى 279 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 34 ألفا و432 حالة.