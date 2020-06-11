شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 890، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندى، إن فنادق البحر الميت سوف تتوقف عن خدمة الحجر الصحى للعائدين من الخارج، وذلك استعدادا لاستضافة السياح الاردنيين بالتزامن مع فتح السياحة الداخلية.

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وأوضح الهندى خلال حواره مع أحد الإذاعات المحلية، أن الفوج الثالث من العائدين من الخارج سيكون أخر فوج يتم حجره صحياً في فنادق البحر الميت، استعداداً لاستقبال السياح الأردنيين في تلك الفنادق ضمن برنامج "أردننا جنة".

وأضاف الهندى أنه سيتم تخصيص فنادق عمان فقط للحجر الصحي ضمن الفوج الرابع المقبل، مؤكدا أن وزارة السياحة بدأت باعادة جزء من تكاليف الحجر للعائلات التي حجرت في غرفة واحدة، وعليه سيتم اعادة كافة المبالغ الاضافية للمواطنين.