شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العام الجامعى بالأردن 20 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة الأردنية بدء العام الجامعى المقبل 2020 - 2021 فى الجامعات الحكومية يوم 20 سبتمبر القادم، فى حين يبدأ التدريس في الفصل الأول يوم 27 من الشهر نفسه. ذكرت ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية في بيان أصدرته اليوم الخميس ونقلته وكالة الأنباء الأردنية.

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