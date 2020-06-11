شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل حالة 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت نقابة الأطباء في العراق، عن إصابة 324 طبيبا ووفاة اثنين آخرين بفيروس كورونا منذ ظهوره في العراق، وذكرت النقابة في بيان صحفي، أنها "رصدت إصابة 342 طبيبا، بينهم 124 طبيبة. وأضافت أن "العاصمة بغداد هي الأكثر نسبة إصابات، بـ 170 إصابة، تليها محافظة البصرة بـ 37، ثم كربلاء بـ27".

وأشارت النقابة إلى أن "أكبر نسب الإصابات للعناوين الوظيفية كانت في فئة (الأطباء) المقيمين الدوريين، حيث رصدنا 122 إصابة، تليها فئة المقيمين الأقدمين بـ 112 إصابة".

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وأكدت على أن "حالة عدد من الزملاء والزميلات تتراوح بين الشديدة والحرجة، ونتوقع ارتفاع عدد الإصابات في الأيام القادمة"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.4 ملايين إصابة، وتخطت الوفيات حاجز 419 ألف حالة، وفى هذا السياق تعمل شركات الادوية والجهات المعنية، بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد فى أقرب وقت ممكن.