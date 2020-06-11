شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل حالة وفاة و22 إصابة بكورونا فى كركوك وديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر صحى فى كركوك، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة لمدنى عراقى مصاب بفيروس كورونا بعمر 46 عاما، و 16 إصابة جديدة بالفيروس، وسجلت محافظة ديالي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا الوبائى، وأكد مصدر طبي في ديالي تسجيل 6 إصابات مؤكدة بمرض كورونا في مناطق متفرقة في المحافظة؛ ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 242 إصابة منذ ظهور المرض في العراق.

من جهتها.. طالبت إدارة خانقين المحلية بإجراء مسحات للكوادر الصحية في مستشفى القضاء بعد تسجيل إصابة ممرضة بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء. Advertisements

من جانب أخر أكد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تتطلّع إلى المزيد من التعاون وفتح آفاق جديدة بين بغداد واوتاوا بما يُحقق تطلّعات الشعبين.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجيّة العراقي السفير الكنديّ لدى بغداد اولريك شانون، لبحث العلاقات الثنائيّة وآفاق تطويرها بين البلدين .

وثمن حسين، مواقف كندا الداعمة على مختلف المجالات، لاسيّما ما قدّمته من دعم إلى العراق ضمن التحالف الدوليّ لهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة.