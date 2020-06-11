شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الكويت تعلن وفاة عامل وإصابة آخر فى حادث بحقل الصابرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الخميس، وفاة عامل وإصابة آخر فى حادث بأحد أبراج الحفر فى حقل الصابرية شمال البلاد.

وقالت الشركة في بيان على تويتر إن الحادث وقع فجر اليوم، ونجم عن "اشتعال مفاجئ للغازات المصاحبة أثناء العمليات التشغيلية لبرج الحفر، ما نتج عنه حريق محدود".

أكد البيان حرص شركة نفط الكويت على "سلامة العاملين واستمرارية عمليات الشركة" وسَتُشكل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث.