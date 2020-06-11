شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تعلن إصابة 268 نزيلا فى السجن المركزى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إصابة 268 نزيلا من نزلاء السجن المركزي بفيروس كورونا، مؤكدة شفاء 225 حالة، فيما تخضع بقية الحالات للعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء وفق صحيفة الراى الكويتية.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام أجرى بالتعاون مع وزارة الصحة الكشوفات والمسحات الطبية للتأكد من خلو جميع النزلاء من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إجراء المسحات جاء انطلاقا من حرص المؤسسة الأمنية ودورها في الحفاظ على صحة النزلاء بالسجن المركزي.
وقد اعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة، و609 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات إلى 279 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 34 ألفا و432 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -فى المؤتمر الصحفي ال78، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 184 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2771 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 327 ألفا و144 مسحة.
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