قيادي بـ"النهضة": دعوات حل البرلمان قد تجر تونس نحو "الفوضى"

تونس / شيماء المناعي / الخليج 365

حذر قيادي في حركة "النهضة" التونسية، الخميس، من أن الدعوات المطالبة بحل البرلمان تضر باستقرار البلاد، وقد تجرها نحو "الفوضى".

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية صاحبة الكتلة الأكبر بالبرلمان التونسي (54 نائبا من أصل 217).

وقال البرعومي إن الدعوات "تضر باستقرار البلاد، خصوصا في هذا الوقت الحساس الذي تمر به تونس".

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وأضاف أن "النهضة تتفهم هذه الدعوات التي يكفلها الدستور (...) القانون يكفل حق التظاهر والاحتجاج.. لكن هذه الدعوات عدمية وهدامة، ويمكن أن تجر البلاد للفوضى، خاصة أن البرلمان ما زال في بدايته وأمامه عمل كبير".

والأربعاء، أعلن ائتلاف "الجمهورية الثالثة" (مدني)، الدخول في اعتصام سلمي مفتوح، بداية من 14 يونيو/حزيران الجاري، في ساحة باردو قبالة مقر البرلمان، للمطالبة بحله، ورفع جملة من المطالب السياسية الأخرى.

وطالب الائتلاف، بمؤتمر صحفي عقده، الخميس بالعاصمة تونس، بحل البرلمان من طرف رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور، وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات عدم المتحزبة.

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