ليبيا.. السراج يبحث متطلبات المؤسسة العسكرية

وليد عبد الله / الخليج 365

بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الخميس، تذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وتوفير متطلباتها من خلال آليات فعالة بين وزارتي المالية والدفاع.

جاء ذلك في اجتماع عقده السراج، القائد الأعلى للجيش الليبي، مع وزير المالية فرج بومطاري، وأمراء المناطق العسكرية الثلاث، بحضور رئيس الأركان ووكيل وزارة الدفاع.

ووفق بيان صادر عن مكتب السراج، تناول الاجتماع سبل تذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة العسكرية.

كما بحث أيضا "سبل توفير متطلباتها، من خلال آليات عملية فعالة بين وزارتي المالية والدفاع، لتمكين المؤسسة من أداء عملها على أكمل وجه".

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وبحسب البيان، جرى بالاجتماع نفسه مناقشة قانون التقاعد العسكري.

وحضر الاجتماع إلى جانب بومطاري، وكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ورئيس أركان الجيش فريق ركن محمد الشريف، وآمرو المناطق العسكرية: "الغربية" اللواء أسامة جويلي، و"الوسطى" اللواء محمد الحداد، و"طرابلس" اللواء عبد الباسط مروان، ومدير إدارة الحسابات العسكرية المكلف عميد شعبان الشماح.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.



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