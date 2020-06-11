المشري: لا حوار مع "مجرم الحرب" حفتر

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الخميس، أنه لا حوار مع "مجرم الحرب" خليفة حفتر، معربا عن الاستعداد لاستئناف العملية السياسية وفق الثوابت المتفق عليها.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، حيث ناقشا آخر المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد، وإمكانية استئناف الحوار السياسي من جديد، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

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ووفق البيان، أكد المشري خلال اللقاء، "موقف المجلس الأعلى للدولة الثابت، بأنه لا حوار مع مجرم الحرب حفتر، واستعداد المجلس لاستئناف العملية السياسية وفق الثوابت والرؤى الموضوعة والمتفق عليها، وهي التئام مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء على الدستور، والذهاب لانتخابات عامة في البلاد".‬

ورحب المشري بجهود ألمانيا الإيجابية في حل الأزمة في البلاد، وتواصلها مع جميع الأطراف بحيادية.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات على مليشيا الانقلابي حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.وإثر ذلك، طرحت القاهرة ما سمته "مبادرة سياسية" لوقف إطلاق النار، واستئناف الحوار السياسي، لكن حفتر وضع في تلك المبادرة شروط المنتصر من موقع المهزوم، ما أفقدها أي منطق أو جدية، وفق مراقبين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.