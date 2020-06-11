تونس.. ارتفاع غرقى مركب هجرة غير نظامية إلى 52

بسام بن ضو/ الخليج 365
ارتفعت حصيلة ضحايا غرق مركب قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوبي تونس إلى 52 مهاجرا غير نظامي.
وفي تصريح للأناضول، قال المدير الجهوي للدفاع المدني العميد مراد المشري، الخميس، إنه "تم انتشال 6 جثت أخرى لمهاجرين من غرقى القارب"؛ ما يرفع حصيلة الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 52.
وفي وقت سابق اليوم، أبلغ المشري الخليج 365 بانتشال 11 جثة لمهاجرين من غرقى القارب، ليرتفع العدد إلى 46.
والثلاثاء، أعلن الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي، غرق مركب صيد كان يقل 53 مهاجرا غير نظامي عند ساحل جزيرة قرفنة، وهو في طريقه نحو سواحل إيطاليا.
وأشار المشري إلى أن الطب الشرعي في البلاد يعمل على تحديد هوية أصحاب الجثث وجنسياتهم، فيما يرجح مسؤولون تونسيون أن يكون أغلبهم من الأفارقة.
ولا يزال هناك مفقود وحيد من ركاب القارب.
وتزايدت رحلات الهجرة غير النظامية منذ عام 2011، إلا أنها تراجعت في الفترة الأخيرة، بعد تشديد السلطات التونسية الخناق الأمني على منظمي هذه الرحلات الخطرة.
وإضافة إلى أعداد كبيرة من الأفارقة، هاجر 22 ألف شاب تونسي بطريقة سرية عام 2011، نحو السواحل الإيطالية، وفق أرقام رسمية الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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