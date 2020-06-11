شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تؤجل الكشف الطبي على الطلاب المستجدين حتى انتهاء «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، تعميماً للإدارات التعليمية بكافة مناطق ومحافظات المملكة تضمن تأجيل المطالبة بالكشف الطبي كأحد متطلبات التسجيل الواردة في دليل القبول والتسجيل في التعليم العام للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1442هـ.

وقال الدكتور العاصمي خلال تعميمه: يأتي هذا التأجيل حرصا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات وتطبيقا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، مشيرا في سياق تعميمه إلى ضرورة متابعة جميع الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم لإجراء الكشف الطبي بعد انتهاء جائحة فايروس كورونا خلال العام الدراسي.

يذكر أن إجراء الكشف الطبي كان أحد المتطلبات الأساسية لقبول الطلاب والطالبات المستجدين بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر نظام «نور»، إذ يطلب من ولي الأمر طباعة النموذج إلكترونيا من النظام والذهاب به إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية لاستكمال الفحص الذي يتضمن العلامات الحيوية الأساسية، مثل السمع والنظر والنطق، علاوة على التحاليل المخبرية للدم.