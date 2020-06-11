كبرى مدن البرازيل ترفع إجراءات العزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ساو باولو، أكثر ولايات البرازيل سكاناً، عدداً قياسياً من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، إلا أنها قررت رفع إجراءات العزل.

وقال مكتب حاكم ساو باولو، بؤرة تفشي الوباء في البرازيل، إن الولاية سجلت 340 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع وفيات الولاية إلى 9862، وهو ربع مجملها في البلاد، ولم يمنع ذلك المتسوقين من التدفق على حي 25 مارس التجاري، حيث فتحت نحو نصف الشركات أبوابها الأربعاء.

وعلى الرغم من أن المتاجر التي تعتبر أساسية، مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، ظلت مفتوحة، فقد أُغلق معظم المتاجر في ساو باولو منذ مارس/آذار الماضي، وعجّت الشوارع بالمتسوقين ولم تسمح المتاجر سوى بدخول من يضعون الكمامات وقدمت لهم أدوات التعقيم، وقام بعض المتاجر بقياس درجات حرارة المتسوقين عند الدخول.

وستفتح أبواب مراكز التسوق الخميس، لمدة أربع ساعات في اليوم بعد الاتفاق مع السلطات على الحد من دخول الجمهور كإجراء احترازي من العدوى، وأعلن رئيس البلدية في ريو دي جانيرو، ثانية أكثر مدن البرازيل تضرراً، أنه سيعاود فتح مراكز التسوق الخميس، في إطار تخفيف القيود المقرر.

وسجلت البرازيل الأربعاء، 1274 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل وفياتها إلى 39680، في ثالث أعلى معدل وفاة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، بينما أعلنت السلطات رصد 772416 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بعد تسجيل 32913 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.