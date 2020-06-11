شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال مكتشف أمريكا «كريستوفر كولومبوس» يلقى حتفه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسقط حشد من المحتجين تمثالاً لمكتشف أمريكا، الإيطالي كريستوفر كولومبوس في سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية الخميس، في أحدث واقعة لإسقاط تماثيل ونصب في غمرة مظاهرات تجتاح البلاد احتجاجاً على وحشية الشرطة والتفاوت بين الأجناس.

وأسقط بضع عشرات من المحتجين يقودهم أحد نشطاء الأمريكيين الأصليين في ولاية مينيسوتا التمثال المصنوع من البرونز الذي يبلغ طوله عشرة أقدام من على قاعدته المصنوعة من الجرانيت، أمام مبنى برلمان الولاية في حدث سجله مصورو الصحافة والتلفزيون.

وقال الناشط مايك فورسيا لرويترز: إنه الشيء الصواب الذي يجب فعله وإنه الوقت المناسب لعمل ذلك، في إشارة على ما يبدو إلى الاحتجاجات المستمرة مُنذ أكثر من أسبوعين، على وفاة جورج فلويد يوم 25 مايو/أيار الماضي، على أثر تعامل شرطة مينيابوليس العنيف معه، ويعترض النشطاء من الأمريكيين الأصليين مُنذ فترة طويلة على تكريم كولومبوس، قائلين، إن حملاته في الأمريكتين أدت إلى الاستعمار والإبادة التي تعرض لها أسلافهم، وتجاور سانت بول مدينة مينيابوليس ويشار إلى المدينتين عادة باسم التوأم.

وقال فورسيا، إن جندياً من ولاية مينيسوتا أبلغه بأن ينتظر القبض عليه في الأيام المُقبلة واتهامه بارتكاب تدمير جنائي، وقام عاملون من المدينة بإزالة التمثال الذي كان محطماً عند قاعدته، كذلك قام متظاهرون الثلاثاء، بإسقاط نصب لكولومبوس في حديقة بيرد في ريتشموند بولاية فرجينيا وإلقائه في بحيرة قبل ساعات من العثور على رأس نزع من تمثال للمكتشف الإيطالي مكسور في بوسطن الأربعاء.