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وأضاف أن "تونس رفضت في السابق ولازالت ترفض استعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية".
وأوضح أن "الموقف التونسي من الملف الليبي واضح وينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا".
وأشار إلى أن "الجيش التونسي على أهبة الاستعداد لكل الطوارئ، داعيا إلى مزيد تدعيم قدرات الجيش والإحاطة بالجنود والرفع من معنوياته".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التونسي: ليس هناك أي قوات أجنبية أو قواعد عسكرية في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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