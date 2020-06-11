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بريطانيا تجلي 9500 عالق من المغرب

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وأعلنت السفارة البريطانية في الرباط، أنها سهّلت عودة المسافرين العالقين في المغرب، وأوردت السفارة، في بيان نشرته صحيفة "هسبريس"، أنها نسّقت مع البعثات الدبلوماسية الأخرى الكائنة في الرباط بشأن إجلاء مواطنيها.

© Sputnik . Brian Smith

وأوضح البيان عينه إلى "الإشادة التي قدمها السياح للمملكة المغربية نظير حسن الضيافة التي قوبلوا لها طوال تلك الفترة، متطلعين بذلك إلى فرصة العودة من جديد لزيارة البلاد"، مبرزا أن "عملية الإجلاء تمت بتنسيق بين فرق السفارة البريطانية في الرباط ومصالح القنصلية في مراكش، بمساندة السلطات المحلية ودعم شركات الطيران والعبّارات".

من جانبه،  قال توماس رايلي، سفير بريطانيا بالرباط، إن "السفارة ما زالت تساند المواطنين البريطانيين الذين يحتاجون إلى أي مساعدة في المغرب، كما نقوم بالتحيين الدوري لنصائح السفر إلى المملكة المغربية، وهي متوفرة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية"، خاتما: "نتقدم بخالص الامتنان إلى السلطات المغربية على تعاونها المثمر".

يشار إلى أن المغرب قد باشر عملية التنسيق مع مختلف البلدان الأوروبية بشأن إجلاء مواطنيها العالقين فوق أراضيه، عقب قرار توقيف الرحلات وإغلاق الحدود بسبب تداعيات ".

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وأعلنت المملكة المغربية عن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر، خلال منتصف مارس/آذار المنصرم، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، التي علّلت القرار بالإجراءات الوقائية ضد انتشار الوباء.

في سياق متصل، أعلن المغرب، أمس الأربعاء، أن إعادة فتح المساجد المقفلة منذ 20 مارس الماضي، "ستتم في الوقت المناسب وبتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية بعين الاعتبار".

 

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