شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: 5.6 مليون سورى بدون مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك 5.6 مليون سوري بدون مأوى وذلك بعد 9 سنوات من الأزمة حيث فقدوا منازلهم خلال الحرب .

ووفقا للمفوضية فإنه في الأردن، يعيش أكثر من 655 ألف رجل وامرأة وطفل سوري خارج أوطانهم، ويقيم حوالي 80% منهم في المناطق الحضرية، بينما وجد أكثر من 139 ألف آخرين مأوى لهم بمخيمي الزعتري والأزرق. حيث وصل العديد من اللاجئين ولا يملكون إلى سوى القليل من الموارد لتغطية احتياجاتهم الأساسية.وأنهم تمكنوا بدايةً من الاعتماد على مدخراتهم أو الدعم من الأسر المستضيفة، حيث يقدر بأن يكون هناك 93% من اللاجئين ممن يعيشون تحت خط الفقر.

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واستقبل العراق كذلك أعداداً متزايدة من السوريين الوافدين، واستضاف حوالي 246 الف شخص واستضافت مصر 126 ألف لاجىء سوري ولفتت المفوضية إلى أنه على الرغم من أن الحياة خارج الوطن يمكن أن تكون صعبة، إلا أنها أصعب بكثير بالنسبة لمن بقي فيه، حيث لاي يملك أكثر من 5 مليون سورى مأوى داخل سوريا