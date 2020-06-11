شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق مبادرة لعودة المقيمين المتواجدين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الإمارات مبادرة لعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة حيث تستهدف عودة ما يقارب 200 ألف شخص، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولى والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بحسب "وام".

و تعد هذه المبادرة استكمالا للجهود التى قامت بها الدولة فى ظل التحديات وأزمة كوفيد-19 التى اجتاحت العالم، و تمت الموافقة فى وقت سابق على عودة ما يقارب 31 ألف مقيم خلال الفترة ما بين 25 مارس الى 8 يونيو 2020، حيث أعطت الأولوية للحالات الإنسانية والأقارب.

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى "إن إعادة الرعايا الأجانب إلى الدولة تأتى فى إطار جهود دولة الإمارات الإنسانية فى ظل الأزمة الحالية. كما أكد انه سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المقيمين من الاسر والتى تمثل نسبة 50٪؜ من إجمالى المرحلة وهى حالات ترتبط فى المقام الأول بمسألة لم شمل الأسرة المقيمة فى الدولة مما يؤكد على الرسالة الانسانية لدولة الامارات واهتمامها بمجتمع الاسر المقيمة على أرض الوطن، كما سيتم كذلك تسهيل عودة بعض الوظائف الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية لضمان تعزيز جودة حياة المجتمع .

من جهته قال سعادة اللواء منصور أحمد الظاهرى مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: " إن تلك المبادرة جاءت تنفيذا لتوجهات القيادة الرشيدة نحو تمكين المقيمين المتواجدين فى الخارج من العودة إلى دولة الإمارات وذلك فى إطار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي".

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وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للحصول على الموافقة للعودة فانه يتطلب من الأفراد التسجيل فى خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة /Smartservice.ica.gov.ae/، وسيتم الرد على كافة الطلبات المقدمة خلال 48 ساعة، وسيتمكن الفرد بعد الحصول على الموافقة من إنجاز إجراءات حجز تذكرة العودة على الناقلات الوطنية أو شركات الطيران الأخرى التى تسير رحلاتها الى الدولة وذلك بناء على البريد الإلكترونى الوارد من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وسيتم إجراء فحوصات /كوفيد-19/ للقادمين فور وصولهم أراضى الدولة، وإلزامهم بالحجر المنزلى أو المؤسسى لمدة 14 يوما مع تحمل التكاليف إن وجدت بالإضافة إلى وجوب استخدام إحدى التطبيقات الخاصة المعتمدة بتتبع الحالة الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع .

وستواصل دولة الإمارات جهودها المكثفة لمكافحة جائحة فيروس /كوفيد -19/المستجد على الصعيدين الداخلى والخارجى فى هذه الظروف الاستثنائية وبما يخدم المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.

كما تثنى الهيئة على روح التعاون والتكاتف التى أبداها كافة المقيمين مما أسهم فى تعزيز جهود وأهداف البرنامج الوطنى لمكافحة الوباء.