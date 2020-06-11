شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض السعودية: قرار وشيك بإدراج الفحص النفسي لشروط إقامة العمالة المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الرياض السعودية، إن قرار شورى وشيك فى مجلس الشورى لإدراج الفحص النفسي لشروط إقامة العمالة المنزلية، ويوم الاثنين المقبل يصوت مجلس الشورى السعودى على توصيات خلصت إليها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.

وأبرز هذه التوصيات إلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج الفحص النفسي كمتطلب أساسي مع الفحص الطبي قبل استقدام العمالة المنزلية والمتعاملة مع الأطفال مصحوباً بشهادة تثبت خلو سجلهم من السوابق الإجرامية، وأخذت اللجنة بمضمون التوصية وقد صاغت التوصية ليصبح نصها "التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة".

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وعلى صعيد آخر، اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية فى المنطقة الشرقية إضافة 600 مسجداً لصلاة الجمعة المنطقة الشرقية تخفيفا للتزاحم، بزيادة 64% عن الجوامع الأصلية فى الجمعة الثانية بعد رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة، إنفاذاً لتوجيهات معالى الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية سليمان بن فهد الخميس بأن فرع الوزارة أتم تهيئة ما يقارب 600 مسجداً لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتاً بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بزيادة (116) مسجداً عن الجمعة السابقة، لتخفيف الأعداد على الجوامع الدائمة حتى زوال جائحة كورونا.