شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» تصلح ثغرة خطيرة تكشف أرقام المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصلحت الشركة المالكة لتطبيق المراسة الشهير «واتساب» ثغرة أمنية خطيرة يمكن أن تكشف تفاصيل أرقام المستخدمين الشخصية.

وتم تحذير مستخدمي «واتساب» من خلل مثير للقلق في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد ينتهي بكشف أرقام الهواتف الشخصية في نتائج بحث غوغل العامة، وأثرت المشكلة الصادمة التي اكتشفها الباحث أثول جايارام، على المستخدمين الذين انضموا إلى المحادثات عبر ميزة Click to Chat.

ويهدف هذا الخيار إلى جعل الاتصال أسرع للمستخدمين عن طريق إنتاج عنوان URL قصير يمكن مشاركته دون الحاجة إلى إضافة أشخاص إلى جهات الاتصال على الهاتف. وكانت هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تحاول البقاء على اتصال مع العملاء، ولكن يبدو أن استخدامها يأتي مع وجود خلل خفي يؤدي إلى نشر أرقام الهواتف على شبكة الإنترنت.

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وأبدت «واتساب» قلقها الشديد من تداعيات هذه المشكلة، وطرحت الآن تحديثاً يتكفل بإصلاحها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال جايارام إن أرقام مستخدمي «واتساب» ظهرت في نتائج البحث، لأن الشركة المملوكة لفيس بوك لم توجه غوغل ومحركات البحث الأخرى لتجاهل فهرسة هذه الروابط، وهو أمر تمت معالجته الآن.

وعلى الرغم من تصحيح الخطأ، إلا أن بعض الخبراء ومن بينهم جيك مور أخصائي الأمر السيبراني اعربوا عن قلقهم من قضايا الخصوصية، حيث قال مور “«واتساب» هي منصة اتصال سهلة الاستخدام، وعلى الرغم من تصحيح هذا العيب، لكنه يسلط الضوء على نقص الخصوصية وحماية مستخدمي التطبيق”.

وأضاف مور “يمكن للمحتالين الأذكياء خداع المستخدمين بسهولة، فمن خلال رقم هاتف ورابط إلى مجموعة دردشة، يمكن التلاعب بالضحية، وإرغامه على تقديم تفاصيل شخصية مثل بيانات الحساب المصرفي وغيرها من المعلومات الحساسة”.