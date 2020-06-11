شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى»: تعديل في مواد اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الخميس، قرار وزير المالية،محمد بن عبدالله الجدعان، رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ، الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وذكرت «أم القرى» -في عددها 4835 الصادر اليوم الخميس- أنه بعد إطلاع وزير المالية على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ ، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ.

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، فقد قرر ما يلي:

أولاً : تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي:

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(يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:

أ‌ – الاستقالة.

ب ‌- اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.

ج ‌- عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد).

ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

ثالثاً : على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.