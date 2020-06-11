شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2065 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 2065 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 38 حالة وفاة.

ونبهت وزارةالصحة، بأن فرص الإصابة بفيروس كورونا تزيدفي هذه الحالات:إذا لم تلبس الكمامة، وفي حالة عدم ترك مسافة آمنة 2 متر بينك وبين الآخرين، وإذا لم تعقم يديك باستمرار.