- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2065 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 2065 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 38 حالة وفاة.
ونبهت وزارةالصحة، بأن فرص الإصابة بفيروس كورونا تزيدفي هذه الحالات:إذا لم تلبس الكمامة، وفي حالة عدم ترك مسافة آمنة 2 متر بينك وبين الآخرين، وإذا لم تعقم يديك باستمرار.
الأرقام التراكمية لحالات كورونا:
– مجموع الإصابات 116,021 حالة
– إجمالي حالات التعافي 80,019 حالة
– مجموع الوفيات 857 حالة
– الحالات النشطة 35,145 حالة
-الحالات الحرجة 1738 حالة
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2065 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.