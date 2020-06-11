قطر تسجل 3 وفيات و1476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس تسجيل ثلاث وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 69 وفاة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1476 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 75071حالة.
كما أشارت إلى تسجيل 1918 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 51331 حالة.
ولفت البيان إلى فحص 4829 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى .274793
وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.
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