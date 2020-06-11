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الرئيس السوري يقيل رئيس الوزراء عماد خميس

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بشار الأسد

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما اليوم الخميس بإعفاء رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه الذي يشغله منذ عام 2016.

وكلف الأسد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سببا لهذه الخطوة المفاجئة، لكن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية مما زاد من معاناة السوريين.

 

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