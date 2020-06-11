السعودية الأولى عربيا من حيث نسبة موظفي الصحة

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية إن التقرير يوضح عدد الموظفين في القطاع الصحي بالنسبة إلى عدد السكان؛ وذلك خلال تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد–19.
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وحلت سلطنة عمان في المركز الثاني بـ201 موظف صحي، والكويت ثالثة بـ170، والإمارات رابعة بـ156موظفًا، فيما تصدرت النرويج مقدمة الدول من حيث عدد الموظفين في القطاع الصحي، بـ1049 موظفًا صحيًّا مقابل كل 10 آلاف شخص في الدولة.
ووافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول العام 2030؛ حيث وضعت كثافة العمالة الصحية مؤشرًا غلى هذا الهدف، كجزء من أهدافها للتنمية المستدامة.
وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يفتقدون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، ما يسبب نقصًا في أعداد الأطباء والممرضين وموظفي الدعم، ويجعل مواجهة وباء مثل فيروس كورونا أكثر صعوبةً.
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