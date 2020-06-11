اخبار الخليج

السعودية الأولى عربيا من حيث نسبة موظفي الصحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقالت صحيفة "عاجل" إن التقرير يوضح عدد الموظفين في القطاع الصحي بالنسبة إلى عدد السكان؛ وذلك خلال تفشي المستجد كوفيد–19.

© AFP 2020 / Stefanie Glinski

وجاءت السعودية على رأس ترتيب الدولة العربية بـ217 موظفًا صحيا لكل 10 آلاف نسمة، منهم 35% من النساء، وأفاد تقرير منظمة العمل الدولية، بأن النساء شكلن النسبة الكبرى من الخطوط الأمامية للتصدي للوباء عالميا.

وحلت سلطنة عمان في المركز الثاني بـ201 موظف صحي، والكويت ثالثة بـ170، والإمارات رابعة بـ156موظفًا، فيما تصدرت النرويج مقدمة الدول من حيث عدد الموظفين في القطاع الصحي، بـ1049 موظفًا صحيًّا مقابل كل 10 آلاف شخص في الدولة.

ووافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول العام 2030؛ حيث وضعت كثافة العمالة الصحية مؤشرًا غلى هذا الهدف، كجزء من أهدافها للتنمية المستدامة.

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يفتقدون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، ما يسبب نقصًا في أعداد الأطباء والممرضين وموظفي الدعم، ويجعل مواجهة وباء مثل فيروس كورونا أكثر صعوبةً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية الأولى عربيا من حيث نسبة موظفي الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا