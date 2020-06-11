وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية التنسيق مع روسيا ضمن "أوبك+"

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وأعرب الوزير العراقي عن أمله بتحقيق لقاء قريب في موسكو، لمناقشة مختلف الموضوعات التي تهم البلدين، وبالأخص التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن من أولويات الحكومة الحالية هو إعادة بناء الاقتصاد العراقي، علاوة على أهمية التنسيق بين روسيا والعراق وبقية الدول المصدرة للنفط ضمن صيغة (أوبك+).
وأكد الوزير استعداد الوزارة لتذليل أي معوقات تواجه عمل السفارة الروسية في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
من جهته أشاد السفير الروسي بالمستوى العالي بالتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعمل الشركات الروسية لبناء وتطوير البنى التحتية العراقية في قطاع النفط والكهرباء، إضافة إلى التعاون العلمي والفني.
وعبر السفير الروسي عن أمله في عقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة في موسكو نهاية عام 2020 بعد انتهاء أزمة فايروس كورونا، ووجه الدعوة للوزير بوصفه رئيس الجانب العراقي في هذه اللجنة لزيارة موسكو ولقاء لافروف.
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