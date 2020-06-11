كورونا.. 38 وفاة بالسعودية و3 في قطر

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، الخميس، تسجيل 38 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت قطر 3 حالات، والإمارات اثنتين، ولبنان واحدة.

وأفادت في وزارة الصحة السعودية، في بيان، بتسجيل 38 وفاة، و3 آلاف و733 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 116 ألفا و21، بينها 857 وفاة، و80 ألفا و19 حالة تعاف.

وفي قطر، رصدت وزارة الصحة، 3 وفيات و1476 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 75 ألفا و71، بينها 69 وفاة، و51 ألفا و331 حالة تعاف.

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أما وزارة الصحة الإماراتية، فأعلنت تسجيل حالتي وفاة، و479 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 40 ألفا و986، بينها 286 وفاة، و25 ألفا و234 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل وفاة، و14 إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1402، بينها 31 وفاة، و843 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و493 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 419 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و805 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".

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