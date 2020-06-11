مباحثات ليبية تركية حول تطورات الأوضاع ومجالات التعاون

طرابلس / الخليج 365

أجرى وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، مباحثات مع السفير التركي في طرابلس سرحان آكسن، بشأن تطورات الأوضاع والتعاون بمختلف المجالات‎.

وأفادت وزارة الخارجية الليبية، في بيان مقتضب عبر تويتر، الخميس، بأن سيالة بحث مع آكسن في طرابلس، "تطورات الأوضاع، والتعاون الليبي التركي في كل المجالات".

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من زيارة لأنقرة قام بها فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Advertisements

وأثناء مؤتمر صحفي مشترك مع السراج، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، قال أردوغان، إن أنقرة تهدف إلى "تطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب".

فيما قال السراج إن حكومته تتطلع إلى "عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا"، مضيفا: "نشكر تركيا لوقوفها إلى جانب ليبيا وشعبها، والدفاع عن الشرعية فيها".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.