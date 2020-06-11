شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المال الكويتية تلوح بإجراءات قانونية بحق «اتحاد المصارف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوحت هيئة أسواق المال الكويتية باتخاذ «كافة الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف» لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وذلك بعد خسائر حادة تكبدتها البورصة عقب بيان أصدره اتحاد مصارف الكويت.

جاء ذلك في بيان للهيئة قالت فيه إنها ألغت كافة تداولات البورصة التي تمت في جلسة الأربعاء وقررت «تسوية آثارها كاملة كأنها لم تكن». وهبطت مؤشرات البورصة بقوة بعد أن نسبت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى اتحاد مصارف الكويت إعلاناً يفيد بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 «لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية».

وأغلق مؤشر البورصة العام جلسة الأربعاء على انخفاض 77.7 نقطة إلى 5083.1 نقطة متراجعاً بنسبة 1.51%. وقالت هيئة أسواق المال في بيانها الخميس إن هذا الإعلان أثر سلباً في مسار الجلسة وبشكل خاص في قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب 70% من إجمالي قيمة التداولات وكذلك على القطاعات الأخرى. وقال البيان إن هذا الإعلان صدر من جهة «غير ذات اختصاص» وهو اتحاد مصارف الكويت وتضمن معلومات «غير دقيقة» ولم يراع توقيت صدوره ساعات التداول وأثره السلبي المباشر في التوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين والمستثمرين خلال الجلسة.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت العام جلسة الخميس على انخفاض حاد أيضاً بـ1.35% ليصل إلى 5091 نقطة.