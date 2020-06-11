شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مشارك في دورة الإحصائيين العرب للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، الدورة التدريبية الرابعة للإحصائيين العرب لكرة السلة والتي تبث على حساب الاتحاد في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتستمر حتى 14 يونيو الجاري.

يشارك في الدورة 400 مشارك من 18 دولة عربية هي الإمارات، السعودية، السودان، مصر، الكويت، الأردن، البحرين، الجزائر، العراق، المغرب، تونس، سوريا، لبنان، اليمن، سلطنة عمان، فلسطين، قطر وليبيا.

وأكد القرقاوي في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الدورات في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وقال: نتطلع لدورة مميزة كفيلة بتحقيق نجاحات غير مسبوقة، خاصة أن الإحصاء من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها كرة السلة.

وأضاف: «كورونا» لن يقف عائقاً في طريق تنفيذ برامج الاتحاد وسنواصل العمل عن بعد خاصة في مجال التدريب والتأهيل وستكون هناك دورات عديدة في الفترة المقبلة مثل دورة المدربين ثم دورة التنظيم والإدارة.

هذا وقدم المحاضر معروف مولود من لبنان رئيس قسم الإحصاء وأهلية اللاعبين في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة المحاضرة الأولى

عن القواعد الفنية لعمل الإحصائيات، وستكون هناك محاضرتان في اليوم الثاني للدورة الأولى للمدرب المغربي الإدريسي فؤاد عن أهمية الإحصاء وشرح دليل الإحصاء، والثانية عن كيفية استخدام برنامج الإحصائيات الخاص بالاتحاد الدولي لمعروف مولود، فيما يقتصر اليوم الثالث على محاضرة واحدة للمدرب المصري محمد سليم عن كيفية تحليل المباريات والاستفادة، وفي اليوم الرابع سيقدم المدرب البحريني علي الموسوي محاضرة عن التقارير الفنية لبرنامج الإحصائيات للاتحاد الدولي وتختتم الدورة يوم السبت المقبل بمحاضرة للمدرب التونسي عبد السلام عزوز.