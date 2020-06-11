شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محاور رئيسية لعودة الجماهير للملاعب والفعاليات الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي اليوم الخميس، ورشة عمل عودة الجماهير للملاعب التي جاءت في إطار توصيات ملتقى «عودة الجماهير المستقبلية للملاعب الرياضية» الذي نظمه المجلس والشرطة في استاد آل مكتوم بنادي النصر تحت شعار: «التزامكم سعادة.. التشجيع الآمن» وحضره عدد من القيادات الرياضية ومن شرطة دبي والإعلاميين، وممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة.

وحضر الورشة عدد من قيادات شرطة دبي وممثلي مجلس دبي الرياضي، وشركات الأمن الخاصة المعنية بالملاعب والجماهير، وتحدث في الورشة العميد راشد خليفة الفلاسي مدير إدارة الطوارئ بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وأحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات في مجلس دبي الرياضي، وأحمد الوري مدير العلاقات العامة في مجموعة فريست سيكورتي جروب.

واستعرض المقدم أحمد الحداد، والرائد عبدالله طارش من شرطة دبي، إجراءات عودة الجماهير للملاعب والفعاليات الرياضية، كما قدمت شركة فيرست سيكيورتي جروب، عرضاً عن إجراءات شركات الأمن الخاصة وكيفية التعامل مع الجمهور الرياضي واستعرضت الأولويات الرئيسية للحفاظ على سلامة الجمهور وموظفي الأمن، في حال تقررت عودة الجمهور إلى المدرجات في ظل ظروف جائحة كورونا.

وارتكزت الورشة على 6 محاور رئيسية لرسم التصور المثالي لإجراءات عودة الجماهير للملاعب والفعاليات الرياضية، وهي: تعقيم المدرجات سواء في الملاعب أو الفعاليات الرياضية، وتوفير وسائل السلامة للجماهير الرياضية في البوابات، وتحديد نسب الدخول للفعاليات مع تجنب دخول الأطفال في الوقت الحالي، وإخضاع الجماهير للتفتيش والتأكد من سلامتهم قبل الدخول، مع توفير التباعد في المدرجات وأماكن الجلوس في الفعاليات، وتوفير اللوحات الإرشادية للجماهير الرياضية في مواقع الفعاليات، وتوعية شركات الأمن بكيفية التعامل مع الجماهير الرياضية خلال هذه الفترة.

وتم خلال الورشة استعراض آلية تطبيق الإجراءات في حال عودة الجمهور ومنها إجراءات التعقيم التي تتضمن تعقيم كافة المناطق الرسمية والممرات والمداخل، وتوفير مستلزمات التعقيم للأفراد والفئات المساندة، وتوفير وسائل السلامة للجمهور الرياضي عند البوابات، وتثبيت أجهزة التعقيم الجدارية في أماكن بارزة، وتطبيق سياسة الأماكن النظيفة لدعم الصحة والسلامة العامة، وتعقيم أجهزة وأدوات العمل الخاصة بالأفراد والفئات المساندة.

وشملت الإجراءات الوقائية إجراء فحص درجة الحرارة للجمهور قبل الدخول إلى الملعب والتأكد من أنها أقل من 37.5 درجة، وتوفير غرفة عزل للمصابين أو المشتبه بهم من الجمهور ونقلهم إليها إلى حين وصول الطاقم الطبي، والاتصال بالخط الساخن في هيئة الصحة في دبي للإبلاغ عن أي حالة مصابة أو مشتبه بإصابتها بالفيروس.

كما تمت مناقشة تحديد نسبة دخول الجمهور من خلال تقليل سعة المقاعد في المدرجات، وآلية فتح البوابات وتنظيم حركة دخول الجمهور للحفاظ على التباعد الجسدي. وشملت إجراءات التباعد تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي أثناء الجلوس في المدرجات، وترك ثلاثة مقاعد خالية بين كل شخص وآخر، وعدم السماح بالتجمعات، وتخصيص مدخل ومدرج خاص لكبار السن، والمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي في أماكن تناول الطعام والكافيتريات.