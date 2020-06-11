«الإمارات للدراجات» يعلن تشكيلات دراجيه لجولات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن تشكيلات الدراجين الأساسية التي ستشارك في الجولات الكبرى الثلاث المقبلة.

وتضم كل تشكيلة مزيجاً متوازناً من الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة والتسلق، فضلاً عن الدراجين متعددي المواهب الذين يسعون للفوز في مراحل الجولات.

وقال ماورو جيانيتي مدير الفريق: «متفائلون رغم إجراءات الحذر، حيث أظهر الفريق تضامناً كبيراً في صفوفه طوال هذه المدة، ونسعى إلى تطبيق هذا التضامن وتطويره مع عودتنا إلى السباقات، كما بذل الفريق جهوداً حثيثة بمساعدة رعاتنا، بهدف ضمان وجود بروتوكولات سلامة قابلة للتطبيق عندما تستأنف السباقات».

وقدأشعلت احتمالية استئناف السباقات قريباً حماس الجميع في الفريق، فضلاً عن الرعاة والجمهور، ويتطلع جميع الدراجين الآن إلى خوض السباقات أكثر من أي وقت مضى بعد انطلاق أجندة السباقات الجديد.

وتضم تشكيلة الفرق المشاركة في جولة فرنسا كلا من فابيو آرو (إيطاليا)، وتادي بوجاتشار (سلوفينيا)، وديفيد فورمولو (إيطاليا)، وديفيد دي لا كروز (إسبانيا)، وألكسندر كريستوف (النرويج).

فيما تضم التشكيلة المشاركة في جولة إيطاليا كلاً من فيرناندو جافيريا (كولومبيا)، وماكسيمليانو ريتشيزي (الأرجنتين)، وسيباستيان مولانو (كولومبيا)، وبراندون ماكنالتي وجو دومبروسكي (الولايات المتحدة) وفاليريو كونتي ودييجو أوليسي (إيطاليا).

أما تشكيلة الفريق المشاركة في جولة إسبانيا، فتضم كلاً من ديفيد دي لا كروز (إسبانيا)، وديفيد فورمولو وفابيو آرو (إيطاليا)، وجاسبر فيليبسن (بلجيكا) وروي كوستا (البرتغال).