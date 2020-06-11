شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة بودابست جراند سلام للجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، رسالة من الاتحاد الدولي للجودو، تفيد بتأجيل بطولة بودابست جراند سلام للجودو، التي كان مقرراً انطلاقها غداً الجمعة، وأوضح الاتحاد الدولي أيضاً أن خطته كانت تهدف إلى استئناف النشاط في سبتمبر القادم، إلا أن العوامل الحالية كان لها تأثير مباشر في البطولات كافة.

وقال المجري ماريوس فيزر رئيس الاتحاد الدولي: «بعض البلدان أصبحت في طريقها إلى إعادة فتح حدودها، ونأمل أن يطبق ذلك قريباً على الصعيد العالمي، ويجري الاتحاد الدولي للجودو حالياً مناقشات مع اللجان المنظمة لإعادة جدولة فعاليات الجولات العالمية للجودو في الوقت الذي يخطط فيه لجدولة الأحداث المعلقة لموسم 2020، حيثما أمكن، ووفقاً لإمكانية الوصول الجغرافي، والمساواة بين الاتحادات الأعضاء وتكافؤ وتعزيز فرص المشاركة العادلة لجميع المشاركين في تصفيات الألعاب الأولمبية القادمة، هدفنا هو إعادة استئناف بطولات الجودو العالمية بمجرد أن يصبح العالم آمناً وعادلاً للقيام بذلك».

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