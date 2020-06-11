بريثويت: زوجتي شكت في خيانتي بسبب انتقالي لبرشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يعتبر الدنماركي الدولي مارتن بريثويت (29 عاماً) مثالاً كبيراً على أن لاعب الكرة لا يعرف ما يخبئه له القدر، فقد تحول هذا اللاعب من فاشل في فريق ميدلزبره (درجة أولى) في إنجلترا تحت قيادة المدرب توني بوليس إلى لاعب بجوار الأيقونة ليونيل ميسي في برشلونة، وكل هذا في 3 مواسم، ويعلق بريثويت: «أنا نفس اللاعب الذي كان في ميدلزبرة، عندما كنت هناك لم أكن أتذمر؛ بل أتمرن بشكل جاد دائماً، كل ما في الأمر أن المدرب لم يكن يقدر مهاراتي وهذا يحدث في عالم الكرة ولست حانقاً عليه».

وانتقل بريثويت لميدلزبره قادماً من تولوز الفرنسي مقابل 9 ملايين إسترليني عام 2017، بتوصية من المدرب جاري مونك، لكن خلفه توني بوليس تجاهله ولم يُشركه إلا نادراً، ثم أعاره لبوردو الفرنسي ثم ليجانيس الإسباني.

وأجرى بريثويت مقابلة عندما كان في ليجانيس بيّـن فيها ألا نية لديه للعودة للفريق الإنجليزي ووصفه المدرب بوليس بـ«الجاحد»، واتهمه بـ«قلة الاحترام». ويعلق بريثويت: «لكل شخص الحرية في التعبير عن رأيه، وهو لديه طريقة ناجحة في التدريب استخدمها طوال مسيرته؛ لذا لا حاجة لتغييرها، هو يعرف نوعية اللاعبين الذين يحتاج إليهم في طريقته؛ لذا لا أنتقده على شيء، كل ما في الأمر أنني شعرت بالأسف لأنه قال عني أشياء بعيدة عن الحقيقة».

وانتقل بريثويت للبارسا من ليجانيس الإسباني في فبراير/شباط الماضي، وشارك من الدكة في الكامب نو، منها تمريرة حاسمة لميسي ثم لعب مباراة كاملة أمام ريال سوسييدد قبل توقف الموسم في مارس، وأحيطت صفقة انتقاله لبرشلونة بسرية كبيرة دفعت زوجته للاعتقاد بأنه يخونها، ويعلق: «لم أخبر أحداً في الأسابيع التي سبقت الصفقة وكان من الواجب أن أبلغ زوجتي أولاً، خصوصاً أنها بدأت تشك في خيانتي لها بسبب تلقي مكالمات هاتفية كثيرة، وكنت أتسلل إلى الخارج على الرغم من الطقس البارد لأتحدث، وعندما جئت لأتحدث معها في الموضوع قالت لي إنها تعرف تماماً ما الذي أريد قوله، شعرت بخيبة أمل من شكها في، لكن عندما سمعت الحقيقة طارت من الفرح».

أمضى بريثويت الأشهر الماضية في الحجر مع العائلة ورزق بطفله الرابع وأطلق عليه اسم فالنتينو.

ويضيف: «سعيد جداً بالاستقرار الأسري خصوصاً بعد سماع قصص كثيرة عن انهيار زيجات بسبب الحجر المنزلي، بالنسبة لي أدركت أنني متعلق جداً بزوجتي وأولادي، وهي تعرف الآن أن عشيقتي كانت برشلونة لاغير».

ويحب بريثويت اللعب بشجاعة حتى لو ارتكب خطأ ويقول: «أعتقد أن دماغي لا يعمل كبقية الناس، لم أفكر أصلاً في التمريرة العرضية لميسي، بعد المباراة قالوا لي: أظهرت شجاعة لأن التمريرة كانت خطأ كبيراً، فالمسافة كانت طويلة بينك وبين ميسي، لكنني أعتقد أن المخاطرة حتى مع إمكانية ارتكاب خطأ تجعل اللاعب يتعلم وينضج».

وكشف بريثويت عن جلوسه على مقعد متحرك من سن الـ5 حتى الـ7 بسبب مرض «بيرث» الذي يسبب عدم وصول الدم للساقين، ما يؤدي بالتالي لضمور العظم وموته.

وقال: «قال لي والداي إنني كنت بحاجة لشخص بالغ معي على الدوام، كي لا أقفز من الكرسي لألعب الكرة، كان من الصعب إبقائي ساكناً. قال لي والدي إنه كان يشعر بالحزن عندما بدأت الجري ولعب الكرة بعد التعافي؛ لأنني كنت أعرج وساقاي لم تكونا قويتين بما يكفي. بصراحة ليست عندي ذكريات كثيرة من تلك المحنة، كانت صفحة حزينة في حياتي ومحوتها، لكن المرض علمني الامتنان».

وسيعود بريثويت للعب مع برشلونة مع استئناف اللعب غداً السبت أمام مايوركا ويعلق: «استيقظت يوم الاثنين الماضي كأنه يوم عيد، وقلت في نفسي: هيا إنه أسبوع مباراة وأتطلع للعب بجوار سواريز والتعلم منه». وعن ميسي قال بريثويت: «كل العيون عليه عندما يستلم الكرة؛ لذا يمتلك بقية اللاعبين الحرية في التحرك حيثما يريدون وخلق مساحات واللعب بذكاء، هذا ما نحاول فعله في برشلونة». وبريثويت خلف أسوار الملعب رجل أعمال، فهو شريك في مؤسسة عقارية لبناء المنازل الذكية مع خاله فيليب مايكل تحمل اسم «أن واي سي كومبانيز»، وخاله مايكل معلق نزالات ملاكمة سابق تحول لمحلل نزالات ناجح.

ويعلق المهاجم الدنماركي: «نشأنا معاً فهو بمثابة شقيق، يكبرني بـ7 أعوام فقط. نتشابه كثيراً، أستطيع القول إنه نسختي في عالم البزنس».

وأول مرحلة من مشروع المنزل الذكي بكلفة متدنية في فيلادلفيا، ومن المنتظر تسليم أول دفعه في نوفمبر المقبل، وهناك مشروعات أخرى في نيوجيرسي. ويعلق المهاجم: «نحصل على استثمارات من أطراف يؤمنون بتوزيع الثروة، ونستهدف توفير المنازل للأقلية الإثنية والقطاعات الفقيرة من المجتمع. كلنا بشر متساوون في الحقوق والواجبات ونحتاج حركة التغيير الجارية حالياً في المجتمع». وعن مستقبله قال بريثويت: «بصراحة لم أفكر فيه بعد، أنا لاعب كرة وأعرف أن لاعب الكرة يحصل على كثير من المال في وقت قصير؛ لذا علـي التفكير في استثماره بشكل جيد، ويمكنني الثقة بخالي مايكل في هذا الخصوص لأركز على الكرة 100%».