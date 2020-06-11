عودة 30% من موظفي حكومة الشارقة من الأحد

وفق توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أعلنت دائرة الموارد البشرية، عودة موظفي حكومة الشارقة إلى مقار العمل بجميع الجهات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، من الأحد 14 يونيو، بحد أدنى 30% من الموظفين، على أن تزيد هذه النسبة تدريجاً،بناءً على المستجدات والتقارير التي ترسلها الجهات الحكومية إلى الدائرة أسبوعيا.

ويجوز تثبيت نسبة العودة أو تقليلها أو زيادتها، وفقاً للظروف، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد، بناءً على دليل العودة.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة على الجهات الحكومية، ضمن إطار تعزيز واستمرارية العمل الحكومي، وعودة الموظفين لمقار العمل، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للفئات المستثناة من التعميم، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار الوباء.

وحدد التعميم الفئات المستثناة، على أن يسري بشأنها نظام العمل عن بُعد، شريطة ألا تتطلب طبيعة عملهم وجودهم في مقر العمل، وتشمل: الحوامل، وذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، بموجب تقارير طبية معتمدة. وذوي الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، واللاتي لديهن أبناء ملتحقون بالدراسة من الصف التاسع فما دون، لحين انتهاء العام الدراسي الحالي.

وتطرق التعميم إلى التقليل من العمالة المساعدة "العمال والمستخدمين)، وفقاً لحاجة العمل، مع استمرار منحهم إجازة خاصة مدفوعة الأجر.

وأكدت الدائرة، ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد بين الموظفين، وجاهزية المكاتب لاستقبال المراجعين وفق التدابير الوقائية، وتحديد عدد المراجعين وفقاً لهذه التدابير.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة، أن القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن الخطة الشاملة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية.