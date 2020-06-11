شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني لاند» يخطط لإعادة فتح أبوابه في كاليفورنيا في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن متنزه «ديزني لاند» عن خطط لإعادة فتح أبوابه في كاليفورنيا في منتصف يوليو/تموز القادم، لكن بقدرة استيعابية «منخفضة بشكل كبير».

ووفقاً للخطط التي تحتاج إلى موافقة من السلطات، قد يصبح المتنزه الواقع قرب لوس أنجلوس، جاهزاً لاستقبال زواره مجدداً بدءاً من 17 يوليو/تموز المقبل، بعد أربعة أشهر من الإغلاق التام الذي فرضه وباء «كوفيد ـ 19».

و«ديزني لاند» في كاليفورنيا، هو ثاني متنزه ترفيهي في العالم من حيث عدد الزوار بعد «ديزني وورلد» في أورلاندو في فلوريدا، وعادة ما يجذب ملايين السياح كل عام، وقد حصل متنزه «ديزني وورلد» على موافقة السلطات، ومن المفترض إعادة فتح أبوابه قبل أيام من «ديزني لاند» كاليفورنيا، فيما استؤنفت النشاطات في «ديزني لاند» في شانجهاي.

وتعتبر هذه المتنزهات مصدراً مهماً للإيرادات لمجموعة «ديزني» الأولى في عالم في مجال الترفيه، ففي الشهر الماضي أشارت «ديزني» إلى أن إيراداتها الفصلية في هذا القطاع انخفضت بأكثر من النصف، مقارنة بالربع نفسه من عام 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعند إعادة افتتاح المتنزه في كاليفورنيا، سيطلب من الزوار الحجز المسبق واحترام مسافة فاصلة بينهم.

ومن المفترض فتح الفنادق الموجودة في الموقع خلال الأسبوع الذي يلي استئناف العمل في المتنزه.