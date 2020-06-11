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أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في روسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا الخميس، 8779 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 502436.
وقال مسؤولون، إن 174 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات الرسمية إلى 6532.

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