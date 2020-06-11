شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا الخميس، 8779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 502436.

وقال مسؤولون، إن 174 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات الرسمية إلى 6532.

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