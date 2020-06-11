شكرا لقرائتكم خبر عن بيونج يانج: على واشنطن التزام الهدوء إذا أرادت انتخابات «سلسة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت كوريا الشمالية الخميس، أن الولايات المتحدة ليس لديها حق التعليق على الشؤون الخاصة بالكوريتين، وأن من مصلحة واشنطن التزام الهدوء إذا أرادت أن تمضي انتخاباتها الرئاسية المقبلة بسلاسة.

وجاء الإعلان الذي نقلته وسائل الإعلام الرسمية بعدما عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها من تعليق كوريا الشمالية خطوط الاتصال الساخنة مع كوريا الجنوبية الثلاثاء، وقال مدير عام الشؤون الأمريكية بالخارجية الكورية الشمالية، كوون جونج جون، في تعليقات بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: إذا دست الولايات المتحدة أنفها في شؤون الآخرين بعبارات طائشة ولم تحفل بشؤونها الداخلية في وقت يعاني فيه وضعها السياسي أسوأ اضطرابات على الإطلاق فقد تواجه أمراً غير سار يصعُب التعامل معه.

وأضاف أن على الولايات المتحدة أن «تمسك لسانها» وأن تعالج مشكلاتها الداخلية إلا إذا أرادت «تجربة شيء مثير»، ومضى يقول: سيكون ذلك جيداً ليس فقط للمصالح الأمريكية ولكن أيضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة بسلاسة.

وقال الباحث بمعهد آسان للدراسات السياسة في سوول جيمس كيم، إنه لم يتضح بعد، ماذا ستفعل كوريا الشمالية لعرقلة الانتخابات أو التسبب في مشكلات لحملة الرئيس دونالد ترامب للفوز بفترة ثانية، مضيفاً: إذا حدث أي شيء، فثمة فرصة أن الاستفزاز ربما يحشد البلاد حول الرئيس الحالي.

وبعد سلسلة من القمم التاريخية في 2018 و2019 بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لم يجرِ إحراز تقدم يذكر في تفكيك برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية، وعبرت بيونج يانج عن إحباط متزايد من رفض واشنطن تخفيف العقوبات، وكانت كوريا الشمالية قالت الثلاثاء، إنها ستقطع الخطوط الساخنة مع كوريا الجنوبية بعد أيام من انتقاد سوول لعدم منع المنشقين من إرسال منشورات ومواد أخرى إلى الشمال، من جانبها قالت كوريا الجنوبية الأربعاء، إنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق منظمتين تقومان بهذه العمليات.