شكرا لقرائتكم خبر عن 4800 إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة بكورونا في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة المكسيكية الأربعاء، أنّ حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد تجاوزت 15 ألف حالة، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية في حصيلة يومية قياسية.

وقال المسؤول في وزارة الصحّة خوسيه لويس ألوميا خلال مؤتمر صحفي، إنّ كوفيد19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 708 أشخاص لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 15357 وفاة، مضيفاً أنّ إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 129.184 شخصاً بعدما تأكّدت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 4833 إصابة، في حصيلة يومية قياسية، والمكسيك هي ثاني أكثر دولة في أمريكا اللاتينية تضرّراً بالوباء بعد البرازيل بنحو 40 ألف وفاة.

وفي سياق متصل، تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية الأربعاء، عتبة الـ 70 ألف وفاة، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية، وأكثر من نصف هذه الوفيات سُجّلت في البرازيل، الدولة التي حصدت فيها جائحة كوفيد-19 أرواح حوالي 40 ألف شخص بينهم 1274 مصاباً بالفيروس قضوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم بعد الولايات المتّحدة تضرّراً من الجائحة على صعيد الإصابات، والثالثة على صعيد الوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.