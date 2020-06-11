شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي المستقيل في ألمانيا يوضح سبب سحب القوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال السفير الأمريكي المستقيل في ألمانيا، ريتشارد جرينل: إن الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من ألمانيا لأن الأمريكيين يعارضون «دفع مبالغ طائلة» لتأمين بلدان أخرى.

وقال جرينل، الذي استقال من منصبه كسفير لبلده في ألمانيا في الأول من يونيو/حزيران الجاري، لبرنامج بيلد لايف مساء الأربعاء: دافعو الضرائب الأمريكيون لم يعودوا يميلون لدفع مبالغ طائلة للدفاع عن بلدان أخرى، مضيفاً: سيبقى 25 ألف جندي في ألمانيا وهذا ليس عدداً صغيراً.

وكان مسؤول أمريكي كبير قد صرح الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب 9500 فرد من القوات من ألمانيا، وتخفض هذه الخطوة القوات الأمريكية هناك إلى 25 ألف جندي، وأحدث قرار سحب القوات اضطراباً في العلاقات بين برلين وواشنطن، حيث شهدت العلاقات بينهما توتراً خلال رئاسة ترامب، بينما يضغط الرئيس الأمريكي على ألمانيا لزيادة الإنفاق الدفاعي، متهماً برلين بأنها «أسيرة» لروسيا بسبب اعتمادها جزئياً على الطاقة الروسية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة، إن قرار ترامب خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا باغت عدداً من كبار مسؤولي الأمن القومي، وعلمت رويترز أيضاً أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تتلق حتى الآن أمراً رسمياً لتنفيذه.